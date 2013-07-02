Вокруг ЧАЭС насыпают минерализованные полосы и патрулирует вертолет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул, об этом он сказал во время совещания Межведомственного оперативного штаба по вопросам координации действий центральных и местных органов исполнительной власти, которая прошла на Чернобыльской АЭС.

"В Украине началась сильная жара, которая продержится до конца августа. Правительство создает условия для защиты граждан, территорий и потенциально опасных объектов от чрезвычайных ситуаций в летний пожароопасный период. Актуализированы регламенты взаимодействия между Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, правоохранительными органами, военными и местными органами власти. Особое внимание уделяется Чернобыльской зоне", - сказал Вилкул.

Вице-премьер отметил, что все силы и средства приведены в высшее состояние готовности для оперативного реагирования и проведения превентивных, предупредительных мероприятий.

Он отметил, что, в частности, в Чернобыльской зоне отчуждения проводится ежедневный мониторинг ситуации, обеспечено патрулирование на вертолете, ведется наблюдение на 10 башнях, а также заново созданы 1500 км минерализованных полос. По его словам, до конца года будет восстановлено еще 350 км полос вдоль дорог, в лесах и на бывших сельхозугодиях.

В свою очередь начальник Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области Владимир Муха сообщил, что Чернобыльскую зону отчуждения охраняет Государственный пожарно-спасательный отряд, работают 680 спасителей и пожарных, задействовано 55 единиц спецтехники, в том числе автоцистерны, автомобили освещения и связи, экскаваторы и другая инженерная техника.

Вице-премьер также отметил, что от ГСЧС для противодействия пожарам задействованы более 50 тыс. человек личного состава и более 10 тыс. единиц спецтехники. В регионах с самой высокой опасностью возникновения лесных пожаров дежурит пожарная авиация, в частности 7 вертолетов.