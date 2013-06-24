СМИ: Среди убитых в Пакистане – трое альпинистов из Харькова

Об этом Радио Свобода сообщили в Федерации альпинизма Харьковской области.

Трое харьковчан собирались в составе международной группы взойти на гору Нанга-Парбат. Неподалеку от лагеря у подножия горы – девятой самой высокой вершины мира – на альпинистов из нескольких государств совершили нападение вооруженные террористы. Это произошло в ночь с 22 на 23 июня. Ответственность за атаку взяли на себя ряд пакистанских террористических группировок.

Как рассказал руководитель харьковского клуба альпинистов Геннадий Копейка, пока подтверждается информация, что из харьковской экспедиции погибли трое харьковчан. Среди убитых – руководитель харьковской группы Игорь Свергун.

«Это произошло в базовом лагере. Он стоял практически на тропинке в зеленой зоне. И для того, чтобы туда добраться, альпинистского оборудования не нужно. Туда любой человек дойдет пешком. Экспедиция была разделена на две части. Одна группа расположилась на горных склонах на высоте 6100 метров, а вторая – находилась в базовом лагере. Поэтому о трагедии группа, где находился Александр Заколодный, узнала уже утром 23 июня. Он сразу по спутниковому телефону сообщил фамилии погибших: Игорь Свергун, Бадави Кашаев и Дмитрий Коняев», – рассказал Копейка.

По словам Копейки, пока неизвестно, когда привезут в Харьков тела убитых участников восхождения. Их привезут после официального опознания тел, а это будет не просто, потому что целились террористы альпинистам в головы, сказал Копейка.

В сообщении отмечается, что Игорь Свергун 6 июня возглавил украинскую экспедицию на вершину Нанга-Парбат, высота которой – 8125 метров. Еще при жизни его называли легендарным альпинистом. В следующем году мастер международного класса отпраздновал бы 30-летний юбилей своей альпинистской жизни. Он дважды поднимался на Эверест, неоднократно водил группы на восьмитысячники мира. Дмитрий Коняев и Бадави Кашаев в харьковском альпклубе с 2009-2010 года.

Как сообщал УНИАН, 23 июня в Пакистане вооруженные боевики ворвались в базовый лагерь альпинистов в провинции Гилгит-Балтистан на территории спорного региона Кашмир, убив пять украинцев, трех граждан Китая, одного литовца.

Министерство иностранных дел Украины подтвердило гибель пяти украинских граждан и призвало правительство Пакистана провести тщательное расследование совершенного преступления, принять меры по повышению безопасности для украинских граждан, которые находятся на территории Пакистана, а также требует справедливого наказания виновных и выплаты семьям погибших надлежащей компенсации.

Президент Украины Виктор Янукович выразил соболезнования семьям граждан Украины, которые погибли на севере Пакистана.

Гилгит-Балтистан – популярное место среди туристов, которое характеризовалось достаточно спокойной ситуацией. По словам корреспондента Би-Би-Си в Дакке Анбарасана Этираджана, это первый случай нападения на иностранных туристов в Гилгит-Балтистане.