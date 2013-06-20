Убита известная украинская биатлонистка

Об этом УНИАН сообщила начальник сектора по связям с общественностью УМВД Украины в Сумской области Эльвира Биганова.

По ее информации, трагедия произошла в ночь на 18 июня: около 6 часов утра в милицию позвонила женщина и сообщила, что на пороге соседского дома она обнаружила труп молодой женщины.

Сотрудники милиции, прибывшие на место происшествия, установили личность убитой. Ею оказалась мастер спорта по биатлону, экс-тренер Глуховской ДЮСШ, двукратный призер Чемпионата мира по летнему биатлону Елена Демиденко.

Как оказалось, накануне, 17 июня, она отмечала свой день рождения, а уже утром соседка и обнаружила тело с множественными колото-резаными ранами.

По данным Бигановой, к убийству может быть причастен сожитель спортсменки, 1985 года рождения, у которого в прошлом уже была судимость за убийство. В настоящее время правоохранители устанавливают его местонахождения, однако есть подозрение, что мужчина успел пересечь границу с Россией.

По факту убийства открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство).