На 52-м году жизни умер Джеймс Гандольфини

Сообщается, что актер скончался от сердечного приступа в Риме, откуда он собирался ехать на Сицилию для участия в фестивале.

Гандольфини родился 18 сентября 1961 года в Нью-Джерси, США. Перед началом артистической деятельности в Нью-Йоркском театре окончил Рутгерский университет.

Наибольшую известность он получил как исполнитель роли "крестного отца" Тони Сопрано в телесериале "Клан Сопрано". За эту работу он был удостоен трех призов "Эмми"и "Золотого глобуса". СНимался в фильмах "Ночь над Манхэттеном", "Мексиканец", "Человек, которого не было", "Пережить Рождество", "Одинокие сердца", "Добро пожаловать к Райли".