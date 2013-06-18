ЕС обеспокоен протекционистскими мерами Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель главы Представительства Европейского Союза в Украине Мария Юрикова на заседании круглого стола на тему: “Ассоциация с ЕС: как Украина выполняет условия для подписания соглашения”.

“Вызывают обеспокоенность протекционистские меры, в том числе это касается проектов по альтернативной энергетике, например”, - сказала Юрикова.

“Относительно этих протекционистских мер нам кажется, что таким образом Украина демонстрирует неспособность выполнить свои собственные обязательства, которые она приняла на себя раньше”, - добавила Юрикова.

В свою очередь директор Департамента Европейского Союза МИД Украины Всеволод Ченцов подчеркнул, что любая страна с большой экономикой, которая является участником глобальных процессов, прибегает к тем или иным мерам по защите своего рынка.

Он отметил, что не всегда такие подходы воспринимаются партнерами, но между Украиной и Европейским Союзом происходит активный диалог, как на высоком уровне, так и на уровне экспертов.

“Мы надеемся, что свой позитивный вклад в решение этих вопросов внесет также заседание Совета по вопросам сотрудничества Украина-ЕС, которое состоится в Люксембурге 24 июня”, - сказал Ченцов.