Немцы довольны состоянием украинской ГТС: старая, но ухоженная
Немецкая Ferrostaal намерена за 2,5 года завершить модернизацию станции "Бар" украинской ГТС.
Немецкая компания Ferrostaal Industrieanlagen планирует за 2,5 года завершить модернизацию компрессорной станции "Бар" магистрального трубопровода "Союз" украинской газотранспортной системы (ГТС).
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Об этом сообщил член правления и исполнительный директор компании Кай Эвальдсен в интервью газете «Коммерсант Украина».
«Проект модернизации станции "Бар" продлится 29 месяцев. Через 2,5 года все работы будут завершены», - сказал он
Эвальдсен также отметил, что украинская ГТС в целом находится в хорошем техническом состоянии.
«Мы проанализировали не только станцию "Бар", но и всю ГТС, и пришли к выводу, что, несмотря на возраст, она находится в хорошем состоянии — за системой тщательно следили и очень хорошо поддерживали. Таким образом, ответ на вопрос, что лучше: новая ГТС или ремонт и модернизация, очень прост — последний вариант наилучший», - отметил представитель Ferrostaal Industrieanlagen .
Он также сообщил, что модернизация насосных станций многократно повысит их эффективность.
«Замена старых, низкоэффективных газовых турбин на выполненные по последнему слову техники электротурбины снизит затраты используемого на перекачку газа», - подчеркнул Эвальдсен.
Он также сообщил, что партнером Ferrostaal Industrieanlagen в реализации проекта по координации всех наземных операции будет компания "Машэкспорт", входящая в российскую группу МРКС.
Как сообщал УНИАН, 2 июля 2012 года НАК «Нафтогаз Украины» и компания Ferrostaаl (Германия) подписали меморандум о взаимопонимании относительно модернизации оборудования магистрального газопровода «Союз». Документом предусматривается модернизация оборудования на газокомпрессорной станции «Бар» (Винницкая обл.) магистрального газопровода «Союз». Целью данного проекта реконструкции является продление срока эксплуатации газовых турбин и газовых компрессоров станции на следующие 15 лет, снижение объемов потребления топливного газа газовыми турбинами примерно на 28% при полной нагрузке оборудования и повышение коэффициента полезного действия газовых компрессоров.
11 декабря 2012 года «Укртрансгаз» и Deutsche Bank подписали соглашение об открытии кредитной линии в размере 53,5 млн евро для модернизации компрессорной станции «Бар» газопровода «Союз».
3 июня т.г. заместитель главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун заявил, что Deutsche Bank совместно с немецкими компаниями, включая Ferrostaаl, могут взяться за проект полной модернизации украинской газотранспортной системы в объеме 5-7 млрд долл.