Немцы довольны состоянием украинской ГТС: старая, но ухоженная

Немецкая компания Ferrostaal Industrieanlagen планирует за 2,5 года завершить модернизацию компрессорной станции "Бар" магистрального трубопровода "Союз" украинской газотранспортной системы (ГТС).

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Об этом сообщил член правления и исполнительный директор компании Кай Эвальдсен в интервью газете «Коммерсант Украина».

«Проект модернизации станции "Бар" продлится 29 месяцев. Через 2,5 года все работы будут завершены», - сказал он

Эвальдсен также отметил, что украинская ГТС в целом находится в хорошем техническом состоянии.

«Мы проанализировали не только станцию "Бар", но и всю ГТС, и пришли к выводу, что, несмотря на возраст, она находится в хорошем состоянии — за системой тщательно следили и очень хорошо поддерживали. Таким образом, ответ на вопрос, что лучше: новая ГТС или ремонт и модернизация, очень прост — последний вариант наилучший», - отметил представитель Ferrostaal Industrieanlagen .

Он также сообщил, что модернизация насосных станций многократно повысит их эффективность.

«Замена старых, низкоэффективных газовых турбин на выполненные по последнему слову техники электротурбины снизит затраты используемого на перекачку газа», - подчеркнул Эвальдсен.

Он также сообщил, что партнером Ferrostaal Industrieanlagen в реализации проекта по координации всех наземных операции будет компания "Машэкспорт", входящая в российскую группу МРКС.

Как сообщал УНИАН, 2 июля 2012 года НАК «Нафтогаз Украины» и компания Ferrostaаl (Германия) подписали меморандум о взаимопонимании относительно модернизации оборудования магистрального газопровода «Союз». Документом предусматривается модернизация оборудования на газокомпрессорной станции «Бар» (Винницкая обл.) магистрального газопровода «Союз». Целью данного проекта реконструкции является продление срока эксплуатации газовых турбин и газовых компрессоров станции на следующие 15 лет, снижение объемов потребления топливного газа газовыми турбинами примерно на 28% при полной нагрузке оборудования и повышение коэффициента полезного действия газовых компрессоров.

11 декабря 2012 года «Укртрансгаз» и Deutsche Bank подписали соглашение об открытии кредитной линии в размере 53,5 млн евро для модернизации компрессорной станции «Бар» газопровода «Союз».

3 июня т.г. заместитель главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун заявил, что Deutsche Bank совместно с немецкими компаниями, включая Ferrostaаl, могут взяться за проект полной модернизации украинской газотранспортной системы в объеме 5-7 млрд долл.