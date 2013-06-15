Кравчук благодарит Венецианскую комиссию за оперативность и понимание

Об этом сообщил председатель Конституционной ассамблеи Леонид Кравчук, комментируя результаты заседания Европейской комиссии за демократию через право, которое состоялось 14 июня в Страсбурге, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

По убеждению Кравчука, «позиция Венецианской комиссии свидетельствует о том, что в своих подходах к реформированию системы правосудия Конституционная ассамблея, на которую главой государства возложена задача по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию Украины, придерживается европейских ценностей».

Как подчеркнул Кравчук, оперативность, с которой Венецианская комиссия, рассмотрела обращение Конституционной ассамблеи, свидетельствует о внимании, которое уделяется европейскими институтами реформам в Украине, о поддержке европейского курса государства.

Усовершенствование Конституции Украины в части правосудия было определено одним из ключевых в работе Конституционной ассамблеи, отметил он. В конце прошлого года в Конституционную ассамблею поступил проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно усиления гарантий независимости суда, наработанный рабочей группой Администрации Президента. В Конституционной ассамблее также нарабатывались предложения относительно направлений и подходов к реформированию Основного Закона.

По словам председателя Конституционной ассамблеи, в апреле этого года он обратился в Венецианскую комиссию с просьбой предоставить свои рекомендации как относительно законопроекта, так и относительно дополнительных изменений, которые были наработаны Конституционной ассамблеей. Венецианская комиссия рассмотрела это обращение и помогла в дальнейшей работе над законопроектом, отметил он.

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На сегодня, сообщил Кравчук, «мы имеем целостную позицию Венецианской комиссии по этому вопросу». Предложения, направленные в рабочем порядке в Комиссию Конституционной ассамблеей, в целом оценены положительно. Поэтому, как считает председатель специального вспомогательного органа при Президенте Украины, Конституционная ассамблея может брать их за основу в своей дальнейшей работе над изменениями в этой сфере и, вероятно, уже в ближайшее время предложит доработанный с учетом рекомендаций Венецианской комиссии законопроект, который будет направлен Президенту Украины.

Кравчук отметил также, что в Конституционной ассамблее уже практически завершена подготовка проекта Концепции внесения изменений в Конституцию Украины, которая будет рассмотрена на заседании в этом месяце.

Председатель Ассамблеи поблагодарил Венецианскую комиссию за глубокое понимание проблем, связанных с конституционной реформой в Украине, и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.