Арбузов пообещал европейским послам искоренить рейдерство в Украине

Власть намерена создать конкурентную бизнес-среду, искоренить такое явление как рейдерство, продолжить работу над упрощением ведения бизнеса в Украине, а также снизить налоговое давление.

Об этом во время сегодняшней встречи с послами стран-участниц ЕС, также некоторых других стран заявил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, сообщает РБК-Украина.

«Знаю, насколько вопрос защиты прав инвесторов интересует дипломатический корпус. Это ваш приоритет и ваша функция, господа послы. Сегодня хочу ответственно заявить: это и наш приоритет. Если Украина хочет быть успешной, если она хочет реализовать свой потенциал, она должна обеспечить государственную защиту каждому вложенному в ее экономику доллару, евро или рублю», – заявил Сергей Арбузов.

В то же время он признал, что в Украине существуют проблемы в сфере ведения бизнеса, в частности незаконный захват предприятий – рейдерство. Первый вице-премьер заверил послов стран ЕС, что Украина не только признает эту проблему, но и начинает решительно бороться с этим явлением. По словам Арбузова, рейдерство не только отпугивает инвесторов от Украины, но и тормозит ее экономическое развитие.

«Борьба с противоправными поглощениями и захватами – это вопрос успеха и перспектив национальной экономики. Борьба с этим явлением становится государственным приоритетом. Можно сколько угодно упрощать условия для ведения бизнеса, но вся эта работа ничего не значит, если в один прекрасный день могут прийти люди, которые отберут бизнес», – заявил первый вице-премьер.

Во время встречи он ознакомил послов с планами работы Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов, противодействия противоправным поглощениям и захвату предприятий. В частности – рассказал о дальнейшем усовершенствовании антикоррупционного законодательства, ведь рейдерство в значительной степени возможно благодаря неправомерным действиям чиновников и судей. Во время встречи Арбузов призвал представителей дипломатического корпуса, иностранного бизнеса, международных финансовых организаций и бизнес-ассоциаций принять активное участие в работе Межведомственной комиссии.

«Это позволит нам более оперативно и эффективно реагировать на вызовы и решать существующие проблемы. Мы серьезно настроены на принятие комплексных мер, в том числе с привлечением законодательной, исполнительной и судебной ветвей государственной власти для искоренения рейдерства как явления», – заявил Сергей Арбузов.