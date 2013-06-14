Министр рассказал офицерам про реформу армии

Об этом министр обороны Украины Павел Лебедев сказал во время рабочей поездки в Днепропетровскую область, где встретился с военнослужащими Черкасского гарнизона, сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Министерства обороны.

Он отметил, что ситуация в Вооруженных силах Украины находится под постоянным контролем Президента Украины – Верховного главнокомандующего ВСУ. «Основное внимание уделяется состоянию боевой подготовки воинских частей, практическому выполнению стрельб и выучки личного состава», – сказал министр.

Лебедев подчеркнул, что конечной целью военной реформы является создание боеспособных, мобильных, компактных, всесторонне обеспеченных профессиональных ВСУ. Предусматривается усиление социально-правовой защиты военнослужащих и членов их семей, и это касается материального, финансового и жилищного обеспечения.

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По словам министра, в ходе реформирования реорганизация в основном коснется подразделений обеспечения и военных учреждений, таких как военные комиссариаты, а высвобожденные средства будут направлены на усиление боевой подготовки.

«После реформирования, когда будут удалены функции призыва на срочную военную службу, выдачи справок, численность личного состава военных комиссариатов сократится. В результате 350 млн грн ежегодно будут направляться на потребности боевых подразделений, улучшение процесса боевой подготовки, состояния вооружения и военной техники», – отметил министр обороны.

Лебедев отметил, что недавно Кабинет министров принял два постановления о порядке реализации военных городков, которые уже высвобождены и не привлекаются к процессу боевой подготовки ВСУ.

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«Министерство обороны Украины не будет заниматься торговлей военными городками. Этим будут заниматься другие, но принципиально мы будем делать их рыночную оценку. Реализация военных городков будет проходить публично, через аукционы, с целью предотвращения коррупционных действий и других махинаций с землей», – подчеркнул Лебедев.

Он отметил, что одним из направлений работы по обеспечению военнослужащих жильем является переоборудование казарм. Это даст возможность в этом и следующему годах создать более 10 тысяч койко-мест для военнослужащих службы по контракту.

«На сегодняшний день прирост контрактников по Вооруженным силам Украины составляет 2800 человек. В 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде он составил 215 военнослужащих по контракту против 21 уволившегося. По нашим оценкам, уже со следующего года начнется конкурс на место военнослужащего по контракту», – сказал министр обороны.