Присяжнюк: В Украине приняты земельные законы, выгодные для инвесторов

Об этом в ходе дискуссионной панели «Инвестиции в аграрную отрасль Украины. Накормим мир вместе!», состоявшейся в рамках Первой международной бизнес-конференции «ABC: Ukraine & Partners», сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Что касается сферы земельных отношений, то стратегически важным и интересным для инвесторов является упрощение системы отвода земельных участков для инвестиционных проектов и внедрение долгосрочной аренды земель сельхозназначения», − отметил Министр.

Глава ведомства сообщил присутствующим, что сейчас завершена разработка ряда основных земельных законов, часть из которых уже принята Верховной Радой Украины.

«Этих законов ждали инвесторы и международное сообщество. В частности, приняты законы «О Государственном земельном кадастре», относительно разграничения земель государственной и коммунальной собственности, относительно проведения работ по землеустройству, связанных с установлением и изменением границ сел, поселков, городов, районов», − подчеркнул Николай Присяжнюк.

Напомним, что «ABC: Ukraine & Partners» стала первой в истории Украины международной бизнес-конференцией, организованной по инициативе Правительства.