Белорусские МАЗы помогут украинским аграриям собирать урожай
По заказу украинских аграриев белорусский МАЗ разработал автомобиль для перевозки сельхозпродукции.
Минский автомобильный завод (МАЗ) по заказу украинской стороны, разработал новую модель автомобиля для перевозки зерна и другой сельскохозяйственной продукции, сообщил журналистам Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов в ходе Первой международной бизнес-конференции «ABC: Ukraine & Partners».
«По заказу украинской стороны они изготовили специальный автомобиль с прицепом для перевозки зерна и другой сельскохозяйственной техники», - сказал И.Прасолов.
По информации Министра на сегодня автомобиль проходит обкатку, в ходе которой в модель вносят дополнительные технические изменения.
Игорь Прасолов отметил, что, с учетом перспектив наращивания объемов производства сельхозпродукции, в Украине, новая модель МАЗа будет востребована отечественными аграриями.