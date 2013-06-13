Белорусские МАЗы помогут украинским аграриям собирать урожай

Минский автомобильный завод (МАЗ) по заказу украинской стороны, разработал новую модель автомобиля для перевозки зерна и другой сельскохозяйственной продукции, сообщил журналистам Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов в ходе Первой международной бизнес-конференции «ABC: Ukraine & Partners».

«По заказу украинской стороны они изготовили специальный автомобиль с прицепом для перевозки зерна и другой сельскохозяйственной техники», - сказал И.Прасолов.

По информации Министра на сегодня автомобиль проходит обкатку, в ходе которой в модель вносят дополнительные технические изменения.

Игорь Прасолов отметил, что, с учетом перспектив наращивания объемов производства сельхозпродукции, в Украине, новая модель МАЗа будет востребована отечественными аграриями.