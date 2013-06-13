Украина получила право на проведение конгресса производителей ферросплавов

Право на проведение конгресса ИНФАКОН свидетельствует о серьезном авторитете ферросплавных предприятий Украины на мировом рынке, высоком уровне развития научно-технической базы ферросплавной отрасли страны.

«В Украине есть все необходимые возможности для дальнейшего развития производства качественных ферросплавов. Ферросплавная отрасль нашей страны обладает достаточным заделом научно-технологических разработок по производству сплавов, квалифицированными инженерно-техническими и рабочими кадрами. Думаю, что все это по достоинству оценили участники наиболее авторитетного научно-производственного мероприятия в ферросплавной отрасли, отдав право проведения конгресса ИНФАКОН в 2015 году нашей стране», - сообщил Председатель Совета директоров УкрФА Павел Кравченко.

По его мнению, в период всемирного экономического кризиса, следствием которого стало значительное снижение мирового спроса на сталь и ферросплавы, залогом стабильного развития украинской ферросплавной отрасли является адекватная политика государства по отношению к национальным производителям, в том числе – к ферросплавным заводам.

Также стало известно, что во время проведения ИНФАКОН в Украине его участники посетят с техническим туром крупнейшее ферросплавное предприятие Европы - Никопольский завод ферросплавов. Это одно из наиболее передовых в техническом и технологическом плане ферросплавных предприятий в мире.

«Участники ИНФАКОН-2013 высоко оценили достижения отечественной фундаментальной и прикладной науки в сфере электрометаллургии. Научно-технический и экономический потенциал ферросплавной промышленности нашей страны определяется высоким уровнем теоретической и профессиональной подготовки отечественных инженерных кадров и практическим использованием результатов научных исследований украинских ученых. Успешное развитие фундаментальных теоретических и экспериментальных исследований электроферросплавных процессов дает возможность украинским ферросплавным заводам внедрять в производство принципиально новые технологические процессы получения ферросплавов, успешно эксплуатировать наиболее совершенные электропечи и электротермическое оборудование, добиваться наилучших показателей в плане удельного расхода сырья», - считает председатель правления «Никопольского завода ферросплавов», доктор технических наук Владимир Куцин.

Международные конгрессы ИНФАКОН, проводимые, начиная с 1974 года, являются наиболее авторитетными форумами специалистов ферросплавной промышленности, позволяющие оценить уровень техники и технологии в процессах ферросплавных переделов, определить перспективные направления развития отрасли в целом, отдельных производителей в частности, получить наиболее полную и актуальную техническую и технологическую информацию, включая данные о новейших разработках в сферах технологического оборудования, электропечестроения, шлакопереработки, газоочистки, энергоэффективности.

Необходимо отметить, что ИНФАКОН-2015, который пройдет в Украине, будет вторым за всю историю конгрессом, право проведения которого представлено представителям СНГ.