В Черкассах горела больница: один человек погиб, 16 больных эвакуировали
09:07, 13 июня 2013Общество
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Пожар тушили 10 отделений.
Пожар возник в палате/ Фото: stihi.ru
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар возник вчера, 12 июня, в 20.32 на территории второй городской больницы в :здании терапевтического отделения, в палате № 7.
В результате пожара от отравления продуктами горения погиб 1 человек.
При тушении пожара 16 больных были выведены на свежий воздух. В палате на площади 10 кв. м огнем уничтожены 2 кровати, повреждены оконные рамы, двери и пол.
В 20.53 пожарно-спасательными подразделениями в составе 10 отделений на основной и специальной технике пожар был ликвидирован. Причина пожара устанавливается.
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