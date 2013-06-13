Неизвестные загрязнили парковые озера медным купоросом

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, утром 12 июня работники парка обнаружили, что вода в озерах стала зеленого цвета. Как выяснилось, неизвестные ночью высыпали в озера медный купорос, который закрасил воду.

По словам директора КП «Черкассыводоканал» Сергея Овчаренко, медный купорос в соединении с водой не угрожает жизни и здоровью людей, но чтобы очистить искусственные парковые озера от химического вещества работникам КП «Черкассыводоканал» и парку придется принимать специальные меры.

Директор КП «Дирекция парков» Александр Радуцкий не исключил, что эти хулиганские действия были совершены намеренно, чтобы скомпрометировать дирекцию.