В Одессе произошло двойное убийство

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Одесской области.

Согласно сообщению, по спецлинии «102» поступило сообщение от 46-летнего мужчины о том, что ему нанесены ножевые ранения в квартире по улице Зоопарковая, где он находился в гостях.

Следственно-оперативная группа Шевченковского отдела милиции установила, что накануне по указанному адресу к хозяевам - 42-летнему мужчине и его 35-летней жене - в гости пришли двое мужчин. Между гостями и хозяевами квартиры возник конфликт. В ходе словесной перепалки, один из гостей схватился за нож, в результате чего супруги получили смертельные ножевые ранения, а 46-летний мужчина был госпитализирован в одну из городских больниц.

По данному факту начато уголовное производство по ст.115 «Умышленное убийство» УК Украины, устанавливается личность подозреваемого в совершении преступления.