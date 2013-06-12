ВАСУ запретил прятать градостроительную документацию

Об этом сообщил народный депутат от «УДАРа» Павел Ризаненко, проинформировали УНИАН в пресс-службе партии.

Как отмечается в сообщении, Ризаненко еще в сентябре прошлого года обжаловал распоряжение мэра Броваров, согласно которому вся градостроительная документация, включая генеральный и детальные планы, стала информацией с ограниченным доступом. Но суд первой инстанции и апелляционный суд отказали в удовлетворении исковых требований, ссылаясь на то, что доступ к настоящим документам ограничен с целью сохранения информации.

Однако Высший админсуд удовлетворил исковые требования Ризаненко в полном объеме, поскольку градостроительная документация является собственностью государства, и доступ к ней не может быть ограниченным, подчеркнули в «УДАРе».

«Это распоряжение было обжаловано как противоречащее нормативно-правовым актам высшей юридической силы, и ограничивающее право жителей города Бровары на доступ к публичной информации, гарантированный законом. Само несоответствие актам высшей юридической силы заключается в том, что закон Украины об информации не предусматривает возможности ограничения доступа к генеральным и детальным планам города, а закон о регулировании градостроительной деятельности обязывает обнародовать настоящие документы», - отметил народный депутат.