Депутат предлагает ввести внезапную проверку аптек и складов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава подкомитета по вопросам законодательного обеспечения развития фармации Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Андрей Шипко заявил на пресс-конференции, посвященной открытию международной конференции «Подходы к практической реализации Конвенции Совета Европы о подделке медицинской продукции и подобных преступлениях, которые угрожают здравоохранению».

Шипко сообщил о шагах, которые планируется ввести в Украине для более жесткого контроля за качеством лекарств и предупреждения их фальсифицирования.

«Мы предлагаем разрешить внезапные проверки качества медицинских препаратов. Это единственный способ контроля за качеством. Пока по закону нужно за 10 дней предупредить о проверке. И, естественно, за 10 дней с любого склада, с любой аптеки можно вывезти фальсификаты. Мы также хотим прописать четкую законодательную норму – предприятие, которое было уличено в подделке лекарств, немедленно должно лишаться лицензии», - сказал Шипко.

Он также считает, что необходимо ввести уникальную маркировку каждого препарата, чтобы отследить «цепочку его движения» от производителя к пациенту, и на каждом этапе иметь возможность контролировать, где был внедрен фальсификат.

«Мы предлагаем сделать прозрачным и ответственным контроль продаж препаратов, нужно установить кассовые аппараты во всех аптеках. Последнее предложение касается интернет-аптек. Мы считаем, что это хорошая услуга, которая пользуется популярностью у населения. Но мы хотим, чтобы этим занимались структуры, которые имеют свое помещение, свои склады, которые можно проверить и отследить, что там качественные медицинские препараты», - сказал Шипко.