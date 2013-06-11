СБУ выяснила, кто сообщил о теракте против Януковича

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления СБУ во Львовской области, на прошлой неделе в 20.00, в управление СБУ во Львовской области поступила информация о том, что человек, представившийся «майором» МВД Украины, сообщил, что группой лиц во Львове якобы готовится террористический акт против Президента Украины. Однако аноним не сказал, где именно „группа лиц из Львова” якобы готовит покушение на Президента.

Сотрудники СБУ установили и задержали анонима. Им оказался 33-летний житель Львова, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Правонарушитель объяснил, что совершил анонимный телефонный звонок с целью проверить эффективность работы правоохранительных органов. Реальных намерений и возможностей для реализации противоправных действий он не имел, а действовал в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Следственным отделом Управления СБУ по этому факту открыто уголовное производство по ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) и направлено в органы прокуратуры. Мужчине угрожает наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест сроком до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до пяти лет.