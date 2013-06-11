Названы крупнейшие потребители украинского подсолнечного масла

Так, 55% мировой торговли этим продуктом принадлежит нашей стране. Крупнейшими же потребителями украинского подсолнечного масла остаются Индия, Египет, страны ЕС, Турция и Иран. Кроме уже традиционных стран сбыта, продукция масложировой отрасли пользуется все большим спросом в Азии, в частности в Китае. Об этом сообщил Генеральный директор ассоциации «Укролияпром» Степан Капшук.

«Каждая вторая тонна подсолнечного масла, реализуемого на мировом рынке, − отечественная. Потребителями украинского масла являются более 90 стран мира. В основном, это Индия (30,1%), Египет (12,6%), страны ЕС (16%), Иран (5,8%) и Турция (9%). Кроме того, в текущем маркетинговом году расширяются торгово-экономические отношения с Китаем, на который приходится около 6% поставок отечественного подсолнечного масла», − отметил Степан Капшук.

Согласно инфографическому анализу ИА AgroNews, крупнейшим экспортером подсолнечного масла стала компания «Kernel», которая в прошлом году продала за границу 534 тысячи тонн этого продукта. В лидеры по объемам экспорта вышли «Cargill» − 327 тысяч тонн, и «Олияр» − 212 тысяч тонн.