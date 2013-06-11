Горсовет объявил поиск 19 инвесторов
Тернопольский городской совет объявил конкурс по поиску инвесторов для реализации 19 проектов.
Как передает корреспондент УНИАН, список проектов размещен на официальном сайте городского совета.
Среди них, в частности, реконструкция дамбы Тернопольского пруда, создание системы комплексов переработки твердых бытовых отходов; строительство крытой Спортивной арены, обустройства спортивной водно-слаломной трассы на р. Серет; реконструкция городского пляжа с установкой башен для прыжков в воду, плавательных дорожек, зон плавания; строительство многоквартирных жилых домов с объектами общественного назначения в Северном микрорайоне; строительство торгово-развлекательного комплекса; реконструкция терапевтического корпуса городской коммунальной больницы № 3 под роддом.
Начальник городского управления стратегического развития города Юрий Дейнека сообщил корреспонденту УНИАН, что часть этих проектов имеют определенное место расположения с согласованным земельным участком, некоторые имеют эскизы архитектурного вида.
«Некоторые проекты – это инвестиции на миллионы долларов, а есть проекты для внутренних инвесторов – на 100-200 тыс. долларов. Мы ожидаем, что конечную смету будут определять сами инвесторы, в некоторых проектах они могут предложить свое виденье относительно реализации предложенной городом идеи», – сказал Дейнека.
Условиями конкурса предусмотрено, что участвовать в нем могут физические и юридические лица. При этом необходимо предоставить финансовые документы, которые подтверждают финансовые возможности обеспечения выполнения условий конкурса.
Документы от инвесторов в городском совете принимают до 1 июля.
Более детальную информацию по каждому из проектов можно получить в городском управлении стратегического развития.