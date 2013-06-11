Горсовет объявил поиск 19 инвесторов

Как передает корреспондент УНИАН, список проектов размещен на официальном сайте городского совета.

Среди них, в частности, реконструкция дамбы Тернопольского пруда, создание системы комплексов переработки твердых бытовых отходов; строительство крытой Спортивной арены, обустройства спортивной водно-слаломной трассы на р. Серет; реконструкция городского пляжа с установкой башен для прыжков в воду, плавательных дорожек, зон плавания; строительство многоквартирных жилых домов с объектами общественного назначения в Северном микрорайоне; строительство торгово-развлекательного комплекса; реконструкция терапевтического корпуса городской коммунальной больницы № 3 под роддом.

Начальник городского управления стратегического развития города Юрий Дейнека сообщил корреспонденту УНИАН, что часть этих проектов имеют определенное место расположения с согласованным земельным участком, некоторые имеют эскизы архитектурного вида.

«Некоторые проекты – это инвестиции на миллионы долларов, а есть проекты для внутренних инвесторов – на 100-200 тыс. долларов. Мы ожидаем, что конечную смету будут определять сами инвесторы, в некоторых проектах они могут предложить свое виденье относительно реализации предложенной городом идеи», – сказал Дейнека.

Условиями конкурса предусмотрено, что участвовать в нем могут физические и юридические лица. При этом необходимо предоставить финансовые документы, которые подтверждают финансовые возможности обеспечения выполнения условий конкурса.

Документы от инвесторов в городском совете принимают до 1 июля.

Более детальную информацию по каждому из проектов можно получить в городском управлении стратегического развития.