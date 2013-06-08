Под Киевом разбился самолет: есть жертвы

Сегодня около полудня в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом потерпел крушение спортивный самолет Як-52, в результате чего пилот самолета погиб, пассажир с тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

«Информация поступила около 11.13. На поле близ села Петропавловская Борщаговка разбился самолет Як-52. Пилот погиб. Причины случившегося устанавливаются», - сообщили в пресс-центре.

На месте происшествия уже работают сотрудники транспортной милиции и прокуратуры.