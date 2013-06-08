Под Киевом разбился самолет: есть жертвы
12:51, 08 июня 2013Общество
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Возле Киева на аэродроме "Чайка" сегодня разбился учебно-тренировочный самолет "Як 52".
Сегодня около полудня в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом потерпел крушение спортивный самолет Як-52, в результате чего пилот самолета погиб, пассажир с тяжелом состоянии доставлен в больницу.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.
«Информация поступила около 11.13. На поле близ села Петропавловская Борщаговка разбился самолет Як-52. Пилот погиб. Причины случившегося устанавливаются», - сообщили в пресс-центре.
На месте происшествия уже работают сотрудники транспортной милиции и прокуратуры.
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