Полицейский выстрелил в голову посетителю кафе

Там полицейский, пытавшийся разнять драку, случайно, как он утверждает, выстрелил в голову одному из участников конфликта.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 8 июня, около 02:00 по местному времени в кафе "Делис". По данным краевого управления Следственного комитета РФ, в заведении между посетителями началась драка. Работники кафе вызвали вневедомственную охрану.

"На помощь был вызван наряд ППС, сотрудники которого попытались успокоить посетителей кафе. Несмотря на предупредительный выстрел в воздух, люди продолжали оказывать сопротивление наряду ППС. Когда полицейского толкнули, он непроизвольно выстрелил, и ранил мужчину 1986 г.р. в голову", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.

Пострадавший в тяжелом состоянии находится в больнице.