СБУ раскрыла схему вымогательства на таможне

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В пункте пропуске "Кучурган-авто" при получении неправомерной выгоды задежаны главный инспектор оперативного отдела Службы борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Южной таможни и несколько инспекторов таможенного поста "Раздельная" Южной, а также государственный инспектор по охране окружающей среды Одесской области и государственный инспектор по карантину растений.

Установлено, что на таможенном пункте пропуска была налажена противоправная схема по вымогательству и получению взяток от физических лиц, которые перемещают товары через государственную границу Украины. Должностные лица создавали искусственные препятствия в растаможении грузов, требуя деньги за их устранение, говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, либо повторно, или совмещенное с вымогательством неправомерной выгоды).