В Хмельницком малыш, выпавший из 7 этажа, шокировал врачей (видео)

Мальчик пролетел более двадцати метров, упал на землю и почти не получил травм. Друг матери положил малыша спать, а когда тот уснул, мужчина выбежал в магазин. Говорит, его не было в квартире пять минут, говорится в сюжете выпуска ТСН.Ранок.

Мужчина увидел малыша уже на земле. Скорую вызвали соседи. Врачи нашли на ребенке только пару царапин. Говорят, случай уникальный.

"Вероятно ангелы несли его на крыльях, потому что упасть с 7 этажа и не иметь травм внутренних органов и переломов костей... Это случай уникальный. Нет травм, которые бы угрожали здоровью и жизни ребенка в будущем", - отмечает главный врач Хмельницкой городской детской больницы Иван Гуцул.

Правоохранители выясняют все подробности чрезвычайной ситуации. Мама же говорит - ее сын очень активный, теперь они не оставят его без присмотра ни на минуту.