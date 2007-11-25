Глобальный кризис способен пошатнуть Европу и США, но не Англию

Премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что глобальный кредитный кризис способен пошатнуть экономики европейских стран и США, но не британскую. По его словам, Великобритания способна сохранить стабильность, принимая правильные решения в области финансовой политики. "Нет никакого сомнения в замедлении американской экономики. Оно, безусловно, в ближайшие месяцы скажется и на ситуации в Европе", - цитирует Reuters британского премьера, находящегося в Уганде на саммите, посвященном 53-й годовщине Британского содружества.

Наиболее ощутимо, по словам Г.Брауна, кризис на американском рынке жилья скажется на европейской экономике в I квартале 2008г. В самой Великобритании, в этот период, по его словам, существует риск "большой проблемы с ростом инфляции".