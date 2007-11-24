GRECO: Украину считают государством с высоким уровнем коррупции

В Киеве презентован оценочный отчет Группы государств против коррупции (GRECO) касающийся состояния коррупции в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, отчет представила в Киеве заместитель представителя генерального секретаря Совета Европы по координации программ сотрудничества в Украине Наталия ВУТОВА.

Она напомнила, что Украина присоединилась к GRECO в 2006 году.

Н.ВУТОВА сообщила, что доклад о первом и втором раундах оценки состояния коррупции в Украине подготовила группа экспертов GRECO по результатам своего недельного визита в наше государство. В докладе дается оценка общей политике борьбы с коррупцией, специализации правоохранительных органов в борьбе с коррупцией, независимости судебной системы, мероприятиям по преодолению коррупции в органах государственной власти.

Н.ВУТОВА отметила: «Украину считают государством с высоким уровнем коррупции, и эта проблема является в стране системной и широко распространенной».

В отчете GRECO отмечается, что коррупция в Украине поразила все общество, государственные институты, в частности судебную систему на центральном и местном уровнях.

В своем отчете GRECO дала Украине 25 рекомендаций по борьбе с коррупцией, которые во время презентации зачитала Н.ВУТОВА. В первую очередь, в них речь идет о создании механизма претворения в жизнь плана действий против коррупции. Такой механизм предусматривает решение вопросов, связанных с независимостью судебной системы и прокуратуры, доступом к информации, которой владеют органы государственной власти, реформированием управления и функционирования органов государственной власти.

На вопрос корреспондента УНИАН, какой, согласно отчету GRECO, самый коррумпированный государственный институт в Украине, Н.ВУТОВА ответила: «Коррупция - это очень тяжелый вид преступления, поэтому мы не можем говорить о конкретных показателях коррупции, как мы можем говорить о количестве убийств или ограблений в определенной стране в частности и в Украине».

Н.ВУТОВА также сообщила, что до конца 2008 года GRECO будет осуществлять мониторинг выполнения Украиной рекомендаций через свои соответствующие процедуры.

Как сообщал УНИАН, отчет GRECO о состоянии коррупции в Украине обнародован на официальном сайте Министерства юстиции Украины . Как сообщил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, в соответствии с регламентом GRECO, Украина должна подать отчет о выполнении предоставленных рекомендаций. В частности, GRECO предлагает органам власти Украины предоставить такой отчет до 30 сентября 2008 года.

Справка УНИАН. Группа государств против коррупции (GRECO) создана Советом Европы. Целью GRECO является улучшение возможностей стран – членов группы в борьбе с коррупцией, соблюдение принятых государствами решений, а также принятие соответствующих антикоррупционных мер.

Украина присоединилась к Группе государств Совета Европы против коррупции (GRECO) 1 января 2006 года, ратифицировав Гражданскую Конвенцию против коррупции.

*** Общенациональный опрос общественного мнения о состоянии коррупции в Украине в течение января-апреля 2007 года, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС), показал, что наивысшие индексы коррупции имеют Госавтоинспекция (ГАИ) – 57,5%, милиция – 54,2%, учреждения здравоохранения – 54%, судебная система – 49%, университеты – 46,3%, прокуратура – 42,9%, таможня – 42,8%, налоговые учреждения – 40,3%.

В то же время, что касается коррупции на уровне власти, то большинство респондентов – 54,2% - определили Верховную Раду как самый корумпированный орган власти. Следующим был назван Кабинет Министров (44,9%). Местные органы власти украинцы считают менее коррумпированными (32,4%), так же, как и Президента и его Секретариат (36,8%).