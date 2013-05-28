Эксперты рассказали, почему Нацбанк наращивает долю золота в резервах

«Сегодня США пытаются удержать цену на золото, потому что это единственный индикатор стабильности американской валюты. Но давайте говорить откровенно, доллар это обычная бумага, которая на сегодняшний день уже ничем не подкреплена. Она без остановки печатается. И если до 2009 года о том, кто сколько напечатал, сообщалось, то сейчас эти данные просто засекречены. Очевидно, что эта валюта будет обесцениваться, тогда как золото, несмотря на временное падение, которое мы сегодня наблюдаем, будет расти. Прогнозирую, что уже через год-два цена на золото снова превысит свой исторический максимум», - заметил президент Украинской биржи драгоценных металлов Сергей Николаенко.

В то же время он назвал верными действия Национального банка Украины по наращиванию доли золота в структуре резервов.

«Упомянутая тенденция как раз говорит о том, что центробанкам необходимо наращивать золотом свои резервы. В этом плане НБУ делает все верно. Это нормальная ситуация, ведь кроме общемирового спроса на золото мы уже долгое время наблюдаем, что государства, где быстрее развивается экономика, пересматривают свои резервы, склоняя более весы к золотому запасу, чем бумажному», - сказал эксперт.

Руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB Николай Ивченко также отметил тенденцию к наращиванию Центробанками резервов в золоте.

«Что касается золота, то это достаточно стабильный актив. Закупая его, Центробанки работают на долгосрочную перспективу. Это актуально хотя бы на фоне того, что американский доллар будет дешеветь, так как Соединенные Штаты идут по пути умеренной девальвации. В то же время золото будет расти. Оно растет в цене уже на протяжении 10 лет. За последние пять лет средние годовые темпы роста цен на золото составили 21,9% », - заметил эксперт.

Напомним, что по состоянию на 1 мая Национальный банк Украины накопил более 36 тонн золота в золотовалютных резервах страны.

Согласно данных Всемирного золотого совета, в 2012 году резервы НБУ в золоте в физическом выражении увеличились на 26,5%, тогда как за предыдущие 6 лет прирост составил 15,5%.