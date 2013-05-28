Литовские журналисты выдвинули 5 версий скупки голосов на Евровидении

После того, как журналисты литовского интернет-портала 15min.lt разоблачили банду, которая скупала голоса студентов за исполнителей на «Евровидении», в Прибалтике не утихает скандал.

После недельного расследования 15min.lt выдвинул целых 5 версий того, кто на самом деле стоит за скупкой голосов. К первоначальной версии об Азербайджане (на скандальном видео русскоязычные мужчины предлагают студентам за деньги голосовать за исполнителя представляющего на «Евровидении» эту страну) добавились еще несколько аргументированных вариантов.

Например, голоса могла скупать Россия. «Нет никаких сомнений, что именно так Россия в свое время выиграла конкурс. Помните, ведь вторая песня Димы Билана была в сто раз хуже первой, но выиграла! В этот раз хотели провернуть что-то похожее. Но о скупке голосов в пользу России узнали студенты и сообщили в СМИ. Как спасать ситуацию? В тот же день, когда информация уже стала публичной, был срочно придуман хитрый план. Скупщики пришли на встречу со студентами, зная, что с ними журналисты. Они что есть мочи громко и навязчиво повторяли: "Надо голосовать за Азербайджан, даем 20 евро за 20 номер, Азербайджан-Азербайджан-Азербайджан". Разговор опубликовали. Цель достигнута. Все концы - спрятаны», - допускает журналист 15min.lt

Также, голоса могла скупать Армения «Ведь Армения с Азербайджаном враждуют. Нужно как-то было подставить Баку. Азербайджан очень серьезно относится к конкурсу. Они нанимают дорогих специалистов для своих исполнителей, оттачивают выступление до совершенства, вкладывают кучу денег во весь этот праздник песни. Из-за этого и такие высокие места. Ну а поскольку во время "Евровидения" жизнь в Баку и во всей стране останавливается, то и нужно ударить по самому болезненному месту», - рассуждает автор.

Согласно четвертой версии, голоса могла скупать Украина. «Они сразу просчитали, что Азербайджан для них самый серьезный конкурент. Надо изо всех сил попытаться его дисквалифицировать. …Так что план прост. Первое место исключают из-за плагиата, второе из-за мнимого подкупа, а кто третий? Правильно - Украина! Эту версию доказывает продолжение расследования 15min.lt, что скупщики голосов прибыли в Литву с Украин. Да и украинские СМИ уже во всю трубят, что завтра, глядишь, первое место присудят красавице Злате Огневич.».

Пятая версия самая неожиданная. Журналисты не исключают, что голоса на самом деле скупала Литва. А сам скандал – повод попросить денег у Европейского Союза на усиление кибернетической безопасности Литвы (как известно, ряд ресурсов активно освещавших скандал, подверглись хакерской атаке).