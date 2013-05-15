В России позитивно оценили изменения в инвестиционном климате Украины

Совместная работа украинских и российских экспертов на первом заседании Комиссии по вопросам инвестиционного сотрудничества и защиты прав инвесторов – это первый шаг в налаживании конструктивного диалога по защите прав инвесторов, созданию благоприятных условий для ведения бизнеса и решения проблемных вопросов инвесторов двух стран, отметил Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов в Москве.

«Завершилось первое заседание Комиссии по вопросам инвестиционного сотрудничества и защиты прав инвесторов, на котором обсужден целый круг вопросов, в том числе и проблемы, тормозящие развитие инвестиционного сотрудничества. Но главное, что в работе наблюдался положительный настрой и конструктивный подход, есть обоюдное желание решать вопросы и преодолевать препятствия в дальнейшем развитии сотрудничества», - сказал Игорь Прасолов.

По словам Игоря Прасолова Министр экономического развития Российской Федерации Андрей Белоусов, отметил положительные изменения в деятельности украинского Правительства по совершенствованию инвестиционной политики и в частности похвалил работу Министерства доходов и сборов Украины.

«Хочу отметить, что мой коллега, Министр экономического развития Российской Федерации Андрей Белоусов, отметил на заседании, что происходит заметное улучшение работы Министерства доходов и сборов и это уже чувствуют российские инвесторы. Проблемой всегда было в нашей стране возмещения НДС. Сейчас текущий НДС возмещается автоматически, остается решить вопрос возврата НДС по некоторым крупным российским инвесторам, который был накоплен до создания Министерства доходов и сборов. Это очень важный сигнал для инвесторов (и не только для российских) о качественном улучшении нашей работы», - подчеркнул Министр.

Министр экономического развития и торговли Украины акцентировал внимание, что положительные тенденции, наметившиеся в инвестиционной политике Украины и замеченные внешними инвесторами, можно расценивать как позитивную оценку работы всего экономического блока украинского Правительства. Дальнейшему продвижению в этом направлении существенно помогает тесное взаимодействие всех профильных министерств и ведомств Украины и четкое понимание целей, которые необходимо достигнуть.