Сегодня ночью начнут подъем носовой части танкера «Волгонефть-139»

В ночь с 21 на 22 ноября ожидается прибытие в порт Керчь судоподъемных понтонов с порта «Севастополь» (два - грузоподъемностью 200 тонн и два - 80 тонн) с целью осуществления мероприятий по подъему носовой части танкера «Волгонефть-139».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, на украинском побережье Керченского пролива силами МЧС и портовиками продолжается сбор нефтяной смеси.

На остров Коса Тузла (Керченский пролив) доставлено 520 человек, которые продолжают сбор нефтяной смеси с помощью 17 единиц техники.

Общее количество собранной нефтяной смеси составляет более 2 800 тонн, из них 670 тонн уже загружено на первую баржу. В 20.00 20 ноября к острову была подведена вторая баржа для загрузки нефтяной смеси.

Кроме того, как сообщили в Минтранссвязи, сегодня, в связи с улучшением погодных условий, с начала дня продолжались работы по водолазному обследованию затонувших судов.

*** Во время шторма 11 ноября в Керченском проливе разломился напополам нефтетанкер "Волгонефть-139", из него вылилось около 2 тысяч тонн мазута. Кроме него, пострадало еще 14 судов.