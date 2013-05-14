Строительная амнистия: легализацию самостроя могут продлить на 2014 год

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Виталий Сташенко на пресс-конференции во вторник, 14 мая.

«Процедура ввода может быть продлена на 2014 год. Срок (период, за который были построены объекты - УНИАН) не будет продлеваться. Все индивидуальные жилые дома, которые построены до марта 2011 года, можно будет ввести в эксплуатацию по так называемой амнистии. Остальные - в законном порядке», - сказал замглавы Госархстройинспекции.

Сташенко сообщил, что 29 апреля 2013 года вступил в силу Порядок принятия в эксплуатацию индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов, хозяйственных (приусадебных) зданий и сооружений, пристроек к ним, общественных домов, зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения І и ІІ категории сложности, построенных без разрешения на выполнение строительных работ и проведения технического обследования их строительных конструкций и инженерных сетей. Данный порядок был утвержден приказом №95 Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ 19 марта 2013 года. В соответствии с документом, «строительная амнистия» продлена на 2013 год.

Начальник управления разрешительных процедур Госархстройинспекции Украины Александр Сергиенко пояснил, что под действие амнистии подпадают индивидуальные жилые дома, построенные без разрешение на выполнение строительства в период с 5 августа 1992 года до 12 марта 2011 года, то есть до момента вступления в действие закона «О регулировании градостроительной деятельности, упрощающего начало строительства и ввод объектов в эксплуатацию.

Документом также урегулирован вопрос легализации индивидуальных и садовых домов, которые были построены до 5 августа 1992 года и не подлежали вводу в эксплуатацию. Для государственной регистрации прав собственности на эту недвижимость достаточно получить технический паспорт, составленный по результатам технической инвентаризации.

Сергиенко уточнил, что техническое обследование, подразумевающее предварительное визуальное обследование и выезд эксперта на объект, должны пройти все объекты, подпадающие под строительную амнистию.

Для объектов площадью до 300 кв. м техническое обследование проводится через проведение технической инвентаризации.

По словам Сергиенко, принятие объекта в эксплуатацию происходит по заявлению заказчика, к которому прилагаются два образца декларации, отчет о проведении технического обследования объектов площадью свыше 300 кв. м, документ, удостоверяющий право собственности на землю или землепользования и техпаспорт на объект.

При этом датой принятия объекта в эксплуатацию считается дата регистрации декларации о принятии в эксплуатацию в едином реестре Госархстройинспекции. Срок рассмотрения документов сокращен с 30 до 10 рабочих дней. Процедура бесплатная.

Замглавы Госархстройинспекции отметил, что в 2012 году по строительной амнистии было введено в эксплуатацию 48 тыс. самовольно построенных объектов, тогда как в 2011 году - 17 115 объектов.

Он добавил, что в этом году ожидается примерно такое же количество легализированных самостроев, как и в прошлом году.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагало продлить до 31 декабря 2013 года действие Порядка принятия в эксплуатацию самостроев.

В марте 2013 года Минрегион заявлял о планах продлить «строительную амнистию» до 2015 года, а также о том, что ее действие уже продлено на текущий год.

Упрощенная система легализации самостроев была введена несколько лет назад. Главным нововведением было значительное сокращение количества документов и справок, которые необходимо было получать заявителям.