Маршрутка “Волочиск-Славута” столкнулась с поездом: есть жертвы

Сегодня, около 9.12, на железнодорожном переезде 38 км. перегона Кыбовка-Белогородка, вблизи с. Покощевка Изяславского района Хмельницкой области, водитель автомобиля "Мерседес-Бенц 611Д" не выполнил требования светофора и совершил столкновение с пассажирским поездом № 672, двигавшимся из г. Ивано-Франковск в г. Шепетовка.

Как сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате происшествия водитель и девятеро пассажиров автомобиля "Мерседес-Бенц 611Д" получили телесные повреждения, а три пассажира от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия.

Движение поезда было остановлено с 09.12 до 10.50. Локомотив получил механические повреждения.

Микроавтобус осуществлял перевозку пассажиров по заказу за маршрутом “Волочиск-Славута”. Количество мест для сидения - 21, фактическое количество пассажиров, перевозившихся на момент происшествия, - 15.