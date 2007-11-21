Кузьмук доложил: ситуация с безопасностью ужасна и требует вмешательства Януковича
11:59, 21 ноября 2007Общество
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Вице-премьер подготовил предложения
|Александр КУЗЬМУК
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КУЗЬМУК заявил сегодня на заседании правительства.
«14 ноября вы, Виктор Федорович, поставили четкую задачу разобраться и подготовить проект распоряжения о безопасности полетов, подготовке летчиков Министерства обороны и других военных формирований. Докладываю, что мы тщательно рассмотрели этот вопрос со всеми силовыми структурами, которые имеют авиацию. Ситуация ужасная и требует немедленного вмешательства», - сказал А.КУЗЬМУК.
Вице-премьер-министр также сообщил, что уже подготовлены соответствующие предложения и предложил рассмотреть сегодня на заседании правительства проект распоряжения о мерах по обеспечению безопасности полетов.
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