Кузьмук доложил: ситуация с безопасностью ужасна и требует вмешательства Януковича

Вице-премьер-министр Украины Александр КУЗЬМУК настаивает на необходимости срочного вмешательства правительства в ситуацию по безопасности полетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КУЗЬМУК заявил сегодня на заседании правительства.

«14 ноября вы, Виктор Федорович, поставили четкую задачу разобраться и подготовить проект распоряжения о безопасности полетов, подготовке летчиков Министерства обороны и других военных формирований. Докладываю, что мы тщательно рассмотрели этот вопрос со всеми силовыми структурами, которые имеют авиацию. Ситуация ужасная и требует немедленного вмешательства», - сказал А.КУЗЬМУК.

Вице-премьер-министр также сообщил, что уже подготовлены соответствующие предложения и предложил рассмотреть сегодня на заседании правительства проект распоряжения о мерах по обеспечению безопасности полетов.