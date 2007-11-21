Украинец, ограбивший банки на 3 млн. грн, получил 7 лет

Апелляционный суд Киева осудил к 7-ми годам лишения свободы с конфискацией имущества гражданина Украины, грабившего сейфы в депозитных хранилищах коммерческих банков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

В частности, установлено, что этот мужчина с целью хищения чужого имущества заключал договоры аренды индивидуальных сейфов в депозитных хранилищах коммерческих банков и с помощью поддельных ключей совершил кражи на сумму свыше 3 млн. грн.

Между тем, как отмечают в прокуратуре, судом первой инстанции преступник осужден к условному сроку наказания.

Прокуратурой города Киева была внесена апелляция на мягкость назначенного наказания, по результатам рассмотрения которой данное решение суда отменено и вынесен новый приговор, предусматривающий реальное отбывание наказания, подчеркнули в пресс-службе.