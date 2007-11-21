Найденную в куче мусора картину продали за миллион долларов (фото)

Найденная в куче мусора картина известного мексиканского художника Руфино Тамайо (Rufino Tamayo) "Три персонажа" ("Tres Personajes") во вторник продана на аукционе Sotheby`s за 1 миллион 49 тысяч долларов США, сообщает AFP.

Полотно, которым владела семья из штата Техас, исчезло в 1987 году со склада, куда оно было помещено на временное хранение. О судьбе картины в течение следующих 16 лет ничего неизвестно. В 2003 году полотно в куче мусора нашла писательница Элизабет Гибсон (Elizabeth Gibson). Сначала она повесила холст в своей комнате, однако, увидев похожую картину в телепрограмме о пропавших произведениях искусства, решила отнести свою находку на экспертизу.

Эксперты помогли Гибсон найти законных владельцев "Трех персонажей". За возврат картины она получила от них награду в 15 тысяч долларов. Гибсон также будет выплачен процент от аукционной стоимости полотна, точная сумма которого держится в тайне.

Лента.ру