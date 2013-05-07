На Черкащине произошло подтопление 48 дворов и 14 баз отдыха
09:18, 07 мая 2013Общество
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В Черкасской области произошло подтопление 48 дворов и 14 баз отдыха.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 6 мая в ведомство поступило сообщение, что из-за сброса воды Каневской ГЭС на левом берегу Кременчугского водохранилища в с. Сушки Каневского района произошло подтопление 48 дворов и приусадебных участков, а на правом берегу в пределах с. Крещатик Черкасского района произошло подтопление территорий 14 баз отдыха.
На месте происшествия работала оперативная группа Управления ГСЧС Украины в Черкасской области.
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