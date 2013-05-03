Двое мужчин получили тяжелые ожоги после посадки картофеля

17:21, 03 мая 2013
Общество
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В Херсонской области двое мужчин получили ожоги 2-й и З-й, пытаясь во время посадки картофеля подать воду на поле с помощью бензинового насоса.

Мужчин госпитализировали в тяжелом состоянии / Фото : gidrobur.ucoz.ua

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в Херсонской области, 2 мая в 18:30 на 9 км трассы Каланчак - Хорлы Каланчакском районе области при посадке картофеля двое мужчин пытались подать воду на поле с помощью бензинового насоса. По неизвестным причинам, возможно из-за подтекания технического средства, произошло возгорание.

В результате возгорания 48-летний владелец участка получил до 50% ожогов лица, головы, рук и в тяжелом состоянии с ожоговым шоком 2-й степени госпитализирован в реанимационное отделение Херсонской областной больницы.

Его 24-летний напарник с ожогами до 80% кожи 2-3 степени был доставлен в реанимацию Каланчакской райбольницы.

Также сообщается, что вследствие вспышки загорелись резиновые шланги, временного сооружения, покрытого полиэтиленовой пленкой, где находились кровать, диван, телевизор.

Прибывшие по вызову местные спасатели ликвидировали пожар. Убытки устанавливаются.

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