Двое мужчин получили тяжелые ожоги после посадки картофеля

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в Херсонской области, 2 мая в 18:30 на 9 км трассы Каланчак - Хорлы Каланчакском районе области при посадке картофеля двое мужчин пытались подать воду на поле с помощью бензинового насоса. По неизвестным причинам, возможно из-за подтекания технического средства, произошло возгорание.

В результате возгорания 48-летний владелец участка получил до 50% ожогов лица, головы, рук и в тяжелом состоянии с ожоговым шоком 2-й степени госпитализирован в реанимационное отделение Херсонской областной больницы.

Его 24-летний напарник с ожогами до 80% кожи 2-3 степени был доставлен в реанимацию Каланчакской райбольницы.

Также сообщается, что вследствие вспышки загорелись резиновые шланги, временного сооружения, покрытого полиэтиленовой пленкой, где находились кровать, диван, телевизор.

Прибывшие по вызову местные спасатели ликвидировали пожар. Убытки устанавливаются.