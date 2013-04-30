Фонд соцстраха увеличил финансирование оздоровительных программ

Соответствующие изменения в бюджет Фонда приняты Правлением, сообщил агентству УНИАН директор Исполнительной дирекции Фонда Олег Погодин.

По словам Погодина, изменения в бюджет Фонда предусматривают увеличение средств на оздоровление на 22%. «На санаторно-курортное и восстановительное лечение в этом году мы выделили средства - на 31,9% больше чем в прошлом, на финансирование санаториев-профилакториев - на 11,8%, на финансирование ДЮСШ - на 7,2%», - сообщил он . Директор Исполнительной дирекции Фонда отдельно отметил, что для обеспечения услугами по санаторно-курортного и восстановительного лечения в I квартале 2013 года было приобретено 33 029 путевок, в т.ч. 2492 путевок в реабилитационные отделения санаторно-курортных заведений.

Однако, по словам Олега Погодина, на 2013 год Исполнительной дирекцией Фонда уже осуществлена ​​закупка услуг санаторно-курортных учреждений по санаторно-курортного и восстановительного лечения застрахованных лиц и членов их семей в количестве 182 562 путевки., в том числе 13 808 путевок в реабилитационные отделения санаторно-курортных учреждений. «Таким образом, в течение года более 200 тыс. застрахованных лиц и членов их семей получат услуги санаторно-курортного лечения», - отметил директор Исполнительной дирекции Фонда. Кроме того, на 2013 год запланировано 2170 путевок по направлениям из клиник медицинских научно-исследовательских учреждений.

Также, по информации Погодина, за счет средств Фонда в течение 2013 планируется осуществить частичное финансирование 133 санаториев-профилакториев предприятий, учреждений, высших учебных заведений и организаций. За счет указанных средств планируется оздоровить около 100 тыс. человек. На 2013 год за статьей бюджета Фонда «Оздоровительные мероприятия» и сметами программ отделений Фонда по восстановлению здоровья застрахованных лиц и членов их семей на финансирование оздоровления детей предусмотрено увеличение средств на 77,2% по сравнению с фактическим затратам за 2012 год. Также по предварительным расчетам Фонда, в 2013 году планируется оздоровить в детских оздоровительных более 230000 детей застрахованных лиц.

Справка. 24 апреля Правление Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности утвердил в должности директора Исполнительной дирекции Фонда Погодина А.В.. Первым заместителем директора Фонда утвержден Ткаченко В.В.