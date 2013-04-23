Завтра в Украине - до 24° тепла

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью на Левобережье и в степной части Крыма 1-6° тепла, на поверхности грунта, в восточных областях местами и в воздухе заморозки 0-5°, на остальной территории 4-9° тепла; температура днем 15-20°, на Закарпатье, в Одесской и Николаевской областях до 24°.

В Киеве и области в среду - без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 4-9° тепла, днем 15-20°, в Киеве ночью 7-9° тепла, днем 17-19°.