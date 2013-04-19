Строительство католического храма в Киеве начнется под охраной милиции

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Оболонского района города Киева.

«Не допустить обострения ситуации между жителями домов по ул. Зои Гайдай и прихожанами из-за строительства католического храма на Оболони», - с таким требованием обратился прокурор Оболонского района столицы к руководителю киевской милиции.

Указанное требование вызвано ситуацией, сложившейся между сторонами конфликта в связи проведением подготовительных работ на месте строительства католического храма св. Франциска Ассизского на пересечении улиц Зои Гайдай и Героев Днепра на Оболони.

Прокуратура требует от милиции принять исчерпывающие меры по обеспечению общественного порядка и недопущению возможных конфликтных ситуаций в дальнейшем.

Справка УНИАН. В сквере возле домов по ул. Зои Гайдай 9/8 и ул. Героев Днепра, 6 в Оболонском районе Киева еще два года назад планировалось возвести католический храм Св. Франциска Ассизского. Весной 2011 года попытки начать строительство храма непосредственно под окнами жилых домов вызвали резкое сопротивление местных жителей.

Как сообщала тогда «Немецкая волна», перехода земельного участка в Оболонском районе Киева в постоянное пользование Римско-католическая община Св. Франциска ожидала пять лет. Всего в районе, по данным настоятеля прихода о. Франциска Ботвина, живет около тысячи верующих-католиков. Но попытки начать строительство храма засвидетельствовали, что ожидать появления церкви придется дольше – из-за протестов местных жителей. Как только строители начали обустраивать площадку, люди вышли на улицу и не дали работе продвинуться и даже подожгли в знак несогласия строительный забор.

Как отмечали местные жители, они хотят, чтобы на месте храма опять появился сквер, который исчез из-за попытки построить церковь.