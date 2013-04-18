Экс-заместитель главы НБУ считает, что Госбанк развития спасет малый бизнес

«Все государства с высокими темпами экономического развития имеют свои банки развития, в частности, они есть у России, Китая, Германии и многих других стран. То, что сейчас правительством создается Государственный банк развития, собственно, и является аналогом такой структуры. Давно нужно было создать один здоровый и мощный банк развития. Его задача - поддерживать кредитование инфраструктурных проектов, малого и среднего бизнеса, проектов по энергоснабжению через коммерческие банки Украины», - отмечает финансист.

Савченко добавляет, что на сегодня в Украине нет финансовых структур, которые бы занимались финансированием малого и среднего бизнеса.

«По тем же инфраструктурным программам нужны кредитные линии на многие миллиарды гривен, поэтому создание Государственного банка должно стимулировать бизнес к развитию, а банки, в свою очередь, - к финансированию поддержки предпринимателей», - отмечает экс-заместитель главы НБУ.

Напомним, что ранее Национальный банк Украины сообщил, что 29,9% украинских предприятий нуждаются в кредитных средствах.

Государственная программа активизации развития экономики Украины на 2013-2014 годы предусматривает создание в текущем году Государственного банка развития. Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов прогнозирует, что создание Государственного банка развития сделает реальным проведение модернизации производственных мощностей страны.