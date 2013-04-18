Экс-заместитель главы НБУ считает, что Госбанк развития спасет малый бизнес
Бывший заместитель председателя Национального банка Украины Александр Савченко прогнозирует, что создание Государственного банка развития должно придать новый импульс украинской экономике.
«Все государства с высокими темпами экономического развития имеют свои банки развития, в частности, они есть у России, Китая, Германии и многих других стран. То, что сейчас правительством создается Государственный банк развития, собственно, и является аналогом такой структуры. Давно нужно было создать один здоровый и мощный банк развития. Его задача - поддерживать кредитование инфраструктурных проектов, малого и среднего бизнеса, проектов по энергоснабжению через коммерческие банки Украины», - отмечает финансист.
Савченко добавляет, что на сегодня в Украине нет финансовых структур, которые бы занимались финансированием малого и среднего бизнеса.
«По тем же инфраструктурным программам нужны кредитные линии на многие миллиарды гривен, поэтому создание Государственного банка должно стимулировать бизнес к развитию, а банки, в свою очередь, - к финансированию поддержки предпринимателей», - отмечает экс-заместитель главы НБУ.
Напомним, что ранее Национальный банк Украины сообщил, что 29,9% украинских предприятий нуждаются в кредитных средствах.
Государственная программа активизации развития экономики Украины на 2013-2014 годы предусматривает создание в текущем году Государственного банка развития. Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов прогнозирует, что создание Государственного банка развития сделает реальным проведение модернизации производственных мощностей страны.