Министр культуры не намерен вмешиваться в резонансные конфликты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.

"Нам, хотим мы или не хотим, нужно избавляться от постсоветского синдрома в том, что администратор, в том числе и министр, должен вмешиваться в творческую деятельность и художественные кадровые решения. Ну не должно этого быть. Это должна быть художественная среда и она, в данном случае художественный руководитель и директор театра вместе с труппой, должны эти вопросы решать", - сказал Л.Новохатько.

Он отметил, что мировая практика функционирования таких творческих заведений предполагает, что наиболее серьезные оперные театры пользуются огромной автономией и административное влияние министра культуры минимально.

Как сообщалось, в Национальной опере был уволен художественный руководитель балетной труппы Денис Матвиенко.

За полтора года руководства Д.Матвиенко ввел в репертуар современные постановки. По его приглашению легенда мирового балета Наталья Макарова поставила в Киевской опере балет "Баядерка".

Д.Матвиенко также является единственным в мире обладателем четырех Гран-при международных конкурсов артистов балета, и приглашенным солистом Большого театра (Москва), Мариинского театра (Санкт-Петербург), New National Theatre (Токио), Teatro alla Scala (Милан), Grand Opera (Париж), American Ballet Theatre (Нью-Йорк).

"Со мной так не поступали ни в одном театре мира. Я искренне верил, что смогу поднять уровень балета в Украине и смогу вернуть наш театр на мировую балетную карту. Я знаю, что моя работа необходима артистам и зрителям. Но, к сожалению, не нужна руководству этого театра", - заявил Д.Матвиенко.

В то же время генеральный директор Национальной оперы Петр Чуприна заявил, что увольнение Д.Матвиенко с должности художественного руководителя балета произошло из-за личных проблем танцовщика.

"Началось противостояние, раскол в коллективе, это стало опасно. Эта попытка раскрыла некоторые особенности его характера - нетерпимость к чужому мнению, нарциссизм страшный, любовь к себе", - заявил руководитель Национальной оперы.

В свою очередь премьер-министр Николай Азаров дал поручение "квалифицированным специалистам" из Министерства культуры разобраться с обстоятельствами отстранения Д.Матвиенко от должности художественного руководителя балетной труппы Национальной оперы Украины.

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Министр культуры также заявил, что пока не выяснял ситуацию вокруг смены руководителя Черкасской областной филармонии.

“Я не имел возможности поговорить с губернатором Тулубом, но о процедуре могу сказать, что назначение этих людей не зависит от Министерства культуры и от министра”, - сказал Л.Новохатько.

Он отметил, что такие должности содержатся за счет местных бюджетов, и назначение и увольнение должностных лиц осуществляются на местах.

В то же время Л.Новохатько отметил, что в ближайшее время намерен выяснить этот вопрос.

“Меня также удивила эта позиция. Я хотел бы услышать аргументацию. Пока еще у меня не было этого разговора”, - сказал министр.

По данным СМИ, 15 апреля депутата Черкасского горсовета, члена фракции Партии регионов, заместителя председателя Черкасской городской организации Партии регионов 23-летнюю Ольгу Сысоеву представили коллективу коммунального заведения «Черкасская областная филармония» в качестве исполняющей обязанности директора филармонии. До этого она более года возглавляла городской дворец молодежи.

На этом посту она заменила основателя камерного оркестра, художественного руководителя филармонии, дирижера малого симфонического оркестра, Заслуженного деятеля искусств Украины Александра Дяченко.

Черкасский облсовет объявил конкурс на замещение должности директора областной филармонии Черкасского облсовета и создал комиссию, которая будет определять претендента на эту должность.