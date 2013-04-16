В «Борисполе» задержана китаянка с 40 кг янтаря
19:19, 16 апреля 2013Общество
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40 кг янтаря выявили сегодня в аэропорту «Борисполь» сотрудники Государственной пограничной службы и таможенники у 41-летней гражданки Китая.
Камни отправлены на экспертизу, устанавливается его стоимость
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
Информацию о возможной перевозке янтаря пограничники получили заранее и были готовы к задержанию, отмечается в сообщении. Женщину обнаружили среди пассажиров, следовавших в Пекин транзитом через Москву.
Пограничники сразу инициировали проведение совместного с работниками таможни досмотра вещей женщины на наличие у нее запрещенных к вывозу предметов. Камни пассажирка положила в свой багаж.
По данным пресс-службы, сама китаянка объяснила, что она пыталась доставить янтарь к себе на родину и в дальнейшем сделать из него ювелирные украшения.
Теперь камни отправлены на экспертизу, устанавливается их стоимость.
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