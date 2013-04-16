В «Борисполе» задержана китаянка с 40 кг янтаря

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Информацию о возможной перевозке янтаря пограничники получили заранее и были готовы к задержанию, отмечается в сообщении. Женщину обнаружили среди пассажиров, следовавших в Пекин транзитом через Москву.

Пограничники сразу инициировали проведение совместного с работниками таможни досмотра вещей женщины на наличие у нее запрещенных к вывозу предметов. Камни пассажирка положила в свой багаж.

По данным пресс-службы, сама китаянка объяснила, что она пыталась доставить янтарь к себе на родину и в дальнейшем сделать из него ювелирные украшения.

Теперь камни отправлены на экспертизу, устанавливается их стоимость.