В Черкассах прокуратура подозревает чиновника в разбазаривании земли

Прокуратура Черкасской области подозревает одного из руководителей управления градостроительства и архитектуры Черкасского горисполкома в превышении служебных полномочий вследствие чего 2,3 га городской земли стоимостью свыше 2,5 млн. грн перешло в частную собственность.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области, следственным управлениям прокуратуры области на этой неделе вручено письменное подозрение одному из руководителей управления градостроительства и архитектуры Черкасского горисполкома. Его подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 365 УКУ (Превышение власти или служебных полномочий, которые привели к тяжким последствиям). Установлено, что должностное лицо, превышая свои служебные полномочия, подписало и выдало положительные заключения к проектам землеустройства об отводе земельных участков в Черкассах в микрорайоне "Сосновка", общей площадью 2,3 га стоимостью свыше 2,5 млн. грн. В настоящее время досудебное расследование продолжается.