Акциз принес в госбюджет более 7 миллиардов гривен

Об этом в ходе пресс-конференции заявил первый заместитель министра финансов Анатолий Мярковский.

По словам первого заместителя министра финансов, общие поступления от акцизного налога выросли в полтора раза и составили 7,3 млрд. гривен. «Наибольшее перевыполнение зафиксировано именно по этому виду поступлений (по акцизу – Ред.) – прирост по сравнению с прошлым периодом составляет 43,5% или 2,2 млрд. грн.», – сообщил А.Мярковский.

При этом Анатолий Мярковский добавил, что значительный рост поступлений от акцизов в первом квартале обеспечен преимущественно за счет табачных изделий. «Увеличение суммы поступлений достигнуто за счет уплаты акциза с табачных изделий. Таким образом, мы видим, что та кампания, которая была проведена по улучшению поступлений в бюджет, имеет позитивные результаты», - подчеркнул Анатолий Мярковский.

Напомним, что ранее в Министерстве доходов и сборов также заявляли о серьезном повышении доходов государственного бюджета от табачного акциза за первый квартал 2013 г.

«Позитивную роль в увеличении доходов от акциза сыграли новации в налогообложении табачных изделий, которые были введены в силу Законом «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о пересмотре ставок некоторых налогов и сборов» (№5503-VI). После введения новой акцизной системы вырос уровень прозрачности уплаты этого налога» - сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов.

В частности, специалисты Министерства отметили, что внесенные изменения позволили полностью уничтожить схему манипулирования табачным сырьем, которая ранее позволяла отдельным производителям сигарет занижать свои обязательства по уплате акциза.

По мнению экспертов, изменения в акцизном налогообложении также помогли снизить уровень курения в Украине. Так, по данным Государственной службы статистики, за прошедшие четыре года уровень курения в Украине снизился с 10,07 млн. человек до 8,35 млн человек или на 17%.

Напомним, 20 ноября 2012 г. Верховная Рада Украины приняла закон №5503-VI, согласно которому была существенно увеличена фиксированная часть акциза на табачные изделия (до 162,6 грн. за 1000 сигарет с фильтром и до 72,7 грн. за 1000 сигарет без фильтра). Также было серьезно повышено и минимальное акцизное налоговое обязательство на сигареты (до 217,6 грн. за 1000 сигарет с фильтром и до 95,4 грн. за 1000 сигарет без фильтра). Кроме того была введена авансовая уплата акцизного налога.