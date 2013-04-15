Главное за день: обзор топ-новостей

Россия намерена пускать к себе граждан СНГ только по загранпаспортам

Россия может уже в этом году, а не с 2015 года, как планировалось ранее, разрешить въезд в страну гражданам стран СНГ только по заграничным паспортам.

В Макеевке троих шахтеров завалило на километровой глубине

Из шахты были эвакуированы 121 горняка, работа шахты приостановлена. В 6.15 спасатели обнаружили тела двух горняков. По факту аварии на шахте «Чайкино» начато расследование.

Коморовский: Польша не должна облегчать России давление на Украину

Польские власти не должны облегчать Российской Федерации давление на Украину согласием на строительство нового газопровода через территорию Польши, заявил президент страны Бронислав Коморовский. Также он отметил, что дело осужденной Юлии Тимошенко остается проблемой в отношениях между Украиной и Европейским Союзом. "Постоянно повторяю Президенту Украины, что дело Юлии Тимошенко до сих пор является проблемой. С другой стороны - надо с чего-то начинать. А таким началом было освобождение Юрия Луценко", - сказал Б.Коморовский.

Украина за два месяца наторговала в «минус» почти на миллиард долларов

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины в январе-феврале 2013 года сократилось вдвое по сравнению с январем-февралем 2012 года - до 902,9 млн. дол. против также отрицательного сальдо в январе-феврале 2012 года в 1862,8 млн. дол.

Власенко утверждает, что Тимошенко рвется на допрос Гайдука

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко категорически настаивает на том, чтобы пенитенциарная служба обеспечила ее личное участие в заседании Печерского районного суда Киева, на котором завтра, 16 апреля, состоится допрос свидетеля Виталия Гайдука по делу об убийстве в 1996 году народного депутата , бизнесмена Евгения Щербаня.

Дефицит госбюджета за три месяца превысил 4 миллиарда гривен

Государственный бюджет за январь-март выполнен с дефицитом 4,2 млрд грн. Об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский.

Квасневский: Евросоюз через 10 лет будет просить Украину присоединиться

Европейский Союз через ближайшие 10 лет будет сам инициировать вступление Украины в свои ряды, потому потребует доступа к трудовым ресурсам и рынкам сбыта. Квасьневский видит, что украинская власть готова внедрять европейские стандарты.

За год украинцев стало меньше на 74 тысячи

Численность населения Украины на 1 марта составила 45 млн. 529 тыс. 408 человек, что на 73 тыс. 802 человека (0,02%) меньше по сравнению с показателем численности населения на 1 марта 2012 года (45 млн 603 тыс. 210 человек) и на 9713 человек (0,01%) меньше по сравнению с 1 февраля 2013.

Луценко лег на вторую операцию

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко лег в киевскую клинику «Обериг», где ему завтра сделают вторую операцию.

Тимошенко: Комнаты для встреч в больнице «не существует в природе»

"Меня ни разу не выпустили из медицинской палаты, пока мои соратники находились в больнице в ожидании свидания, а начальник колонии удерживал меня силой, когда я пыталась выйти. Между тем представители тюрьмы снимали на видеокамеру монологи начальника колонии о том, что я якобы отказываюсь идти на краткосрочное свидание, а когда я пыталась выйти из палаты, видеозапись прекращалась и двери передо мной закрывались", - подчеркнула Ю.Тимошенко.

МВФ прогнозирует нулевой рост ВВП Украины

Международный валютный фонд прогнозирует нулевой рост ВВП Украины по итогам 2013 года, сообщается в Обзоре мировой экономики (World Economic Outlook), подготовленном экспертами МВФ.