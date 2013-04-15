Луценко лег на вторую операцию

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь партии «Народная самооборона» Лариса Сарган.

“Луценко сегодня находится в клинике. Завтра ему сделают операцию”, - сказала она, не уточнив, в то же время, о какой именно операции идет речь.

Как сообщалось, Президент Украины Виктор Янукович 7 апреля помиловал Ю.Луценко, который отбывал четырехлетний срок в Менской колонии за растрату госсредств в особо крупных размерах. В тот же день Ю.Луценко вышел на свободу.

23 января 2013 года Ю.Луценко в киевской клинике "Оберег" сделали операцию по удалению полипов из кишечника.