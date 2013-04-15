Россия намерена пускать к себе граждан СНГ только по загранпаспортам

Россия может уже в этом году, а не с 2015 года, как планировалось ранее, разрешить въезд в страну гражданам стран СНГ только по заграничным паспортам.

Об этом заявил журналистам в Астраханской области вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, возглавляющий также Госпогранкомиссию, передает ИТАР-ТАСС.

«Думаю, что надо в ближайшее время прекратить въезд в Россию по документам, не подлежащим идентификации», - сказал он.

Д.Рогозин напомнил, что в своем послании к Федеральному собранию Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости принять такие меры не позднее 2015 года.

"Правительство отвечает за имплементацию, и, вполне вероятно, эти меры могут быть приняты намного быстрее, во всяком случае, что касается железнодорожного сообщения с Таджикистаном", - пояснил вице-премьер.

Д.Рогозин также считает, что России не удастся договориться о безвизовом режиме с Европой без ужесточения контроля на своих собственных рубежах, сообщает РИА «Новости».

"Мы хотим добиться определенной либерализации в отношениях с Евросоюзом, выхода на безвизовое пространство с Европой... Но нас никогда не пустят в Европу, если мы позволяем себе на наших же собственных границах иметь такой режим", - сказал он.

По словам вице-премьера, речь идет, в том числе, и о несоблюдении санитарных требований.

"Люди приезжают в нашу страну в поездах, которые не предназначены для перевозки человека. Санитарное состояние ужасное", - заявил Д.Рогозин после посещения железнодорожного состава, прибывшего из Таджикистана.

"С этим надо что-то делать. Мы не проходной двор", - подчеркнул вице-премьер.

"Надо найти те решения, которые позволят нам контролировать государственную границу и не допускать как въезда нелегальных мигрантов, так и того, чтобы в нашу страну переносилось то, что мы не хотим здесь видеть", - подчеркнул Д.Рогозин.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2012 года В.Путин в послании к Федеральному собранию РФ заявил, что к 2015 году въезд в Россию для всех иностранных граждан, в том числе из стран СНГ, будет разрешен исключительно по заграничным паспортам.

При этом В.Путин подчеркнул, что в рамках Таможенного союза и ЕЭП будет и дальше действовать нынешний режим пересечения границы с максимально упрощенными правилами.

В тот же день на то время руководитель Департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин заявил, что возможное в будущем ужесточение режима пересечения границы РФ ударит по простым гражданам Украины, прежде всего, по ветеранам Великой Отечественной войны, которым сложнее будет посещать места боевой славы и встречаться с однополчанами.