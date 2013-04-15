В Макеевке трех шахтеров засыпало на километровой глубине

В Донецкой области в результате аварии на шахте погиб один горняк, судьба еще двух неизвестна.

Как сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в 17.17 14 апреля в г. Макеевка на шахте «Чайкино» ГП «Макеевуголь» на горизонте 1100 м, где работало 9 горняков, произошли внезапные выбросы горной массы и метана, в результате чего под завалом оказались трое горняков.

Всего в шахте работали 124 шахтера, из них 121 шахтер поднят на поверхность, шахта временно не работает.

По состоянию на 7.00 15 апреля найдено и извлечено из-под завала тело одного погибшего горняка, судьба двух горняков неизвестна.

К аварийно-спасательным работам привлечено 6 отделений Государственной военизированной горно-спасательной службы Минэнергоугля, которые проводят дегазирование и разбор завала.