Дефицит госбюджета за три месяца превысил 4 миллиарда гривен
15:01, 15 апреля 2013Общество
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Государственный бюджет за январь-март выполнен с дефицитом 4,2 млрд грн.
В Минфине говорят, что прогнозировали больший дефицит
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский.
По его словам, показатель дефицита государственного бюджета составляет 4,2 млрд грн, что меньше запланированного показателя на этот период и составляет 8,3% годового показателя.
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