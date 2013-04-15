Дефицит госбюджета за три месяца превысил 4 миллиарда гривен

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский.



По его словам, показатель дефицита государственного бюджета составляет 4,2 млрд грн, что меньше запланированного показателя на этот период и составляет 8,3% годового показателя.